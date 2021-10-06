Чи потрібні маски COVID-вакцинованим? Відповідь від МОЗ

Маска захищає здорових людей від інфікованих / Колаж "Сьогодні"
Навіть якщо людина пройшла повний курс щеплень проти COVID-19 або перехворіла, вона має носити захисну маску. Це основний спосіб уникнути інфікування коронавірусом, що унеможливлює його передачу.
Про це повідомляє МОЗ.
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Чому всім потрібно носити захисні маски?
- Маска захищає здорових людей від інфікованих.
- Поки в Україні не йдеться про колективний захист від коронавірусу, а тому ризик інфікуватися все ж залишається.
- Вакцинація в поєднанні з використанням медичної маски допомагає посилити захист від нових штамів коронавірусу.
Як правильно використовувати медичні маски?
- Медичну маску потрібно надівати чистими руками.
- Не можна застосовувати маски повторно і користуватися тими, які мають ушкодження. Не можна носить чужі маски.
- Потрібно правильно надівати маску, щоб вона закривала рот і ніс.
- Знімати медичний маску треба, не чіпаючи її передню частину.
- Заміняти медичні маски слід кожні дві години і тоді, коли маска стала волога.
- Викидають використані маски в закриті контейнери.
Раніше ми писали:
- У Херсоні, в одному з місцевих супермаркетів, чоловік надів пакет замість захисної маски.
- Національна поліція буде проводити показові рейди, щоб контролювати дотримання маскового режиму в громадських місцях, особливо це стосується об'єктів критичної інфраструктури.