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Чи потрібні маски COVID-вакцинованим? Відповідь від МОЗ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 жовтня, 16:08
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Це допоможе уникнути інфікування коронавірусом
Маска захищає здорових людей від інфікованих / Колаж "Сьогодні"
Маска захищає здорових людей від інфікованих / Колаж "Сьогодні"

Навіть якщо людина пройшла повний курс щеплень проти COVID-19 або перехворіла, вона має носити захисну маску. Це основний спосіб уникнути інфікування коронавірусом, що унеможливлює його передачу.

Про це повідомляє МОЗ.

Чому всім потрібно носити захисні маски?

  • Маска захищає здорових людей від інфікованих.
  • Поки в Україні не йдеться про колективний захист від коронавірусу, а тому ризик інфікуватися все ж залишається.
  • Вакцинація в поєднанні з використанням медичної маски допомагає посилити захист від нових штамів коронавірусу.

Як правильно використовувати медичні маски?

  • Медичну маску потрібно надівати чистими руками.
  • Не можна застосовувати маски повторно і користуватися тими, які мають ушкодження. Не можна носить чужі маски.
  • Потрібно правильно надівати маску, щоб вона закривала рот і ніс.
  • Знімати медичний маску треба, не чіпаючи її передню частину.
  • Заміняти медичні маски слід кожні дві години і тоді, коли маска стала волога.
  • Викидають використані маски в закриті контейнери.

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