Чи потрібні маски COVID-вакцинованим? Відповідь від МОЗ

Це допоможе уникнути інфікування коронавірусом

Маска захищає здорових людей від інфікованих / Колаж "Сьогодні"

Навіть якщо людина пройшла повний курс щеплень проти COVID-19 або перехворіла, вона має носити захисну маску. Це основний спосіб уникнути інфікування коронавірусом, що унеможливлює його передачу.

Про це повідомляє МОЗ.

Чому всім потрібно носити захисні маски?

Маска захищає здорових людей від інфікованих.

Поки в Україні не йдеться про колективний захист від коронавірусу, а тому ризик інфікуватися все ж залишається.

Вакцинація в поєднанні з використанням медичної маски допомагає посилити захист від нових штамів коронавірусу.

Як правильно використовувати медичні маски?

Медичну маску потрібно надівати чистими руками.

Не можна застосовувати маски повторно і користуватися тими, які мають ушкодження. Не можна носить чужі маски.

Потрібно правильно надівати маску, щоб вона закривала рот і ніс.

Знімати медичний маску треба, не чіпаючи її передню частину.

Заміняти медичні маски слід кожні дві години і тоді, коли маска стала волога.

Викидають використані маски в закриті контейнери.

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