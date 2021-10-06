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У коронавіруса є ще одна побічна реакція: чого побоюватися

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 жовтня, 16:28
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Вчені провели ціле дослідження. Можуть з'явиться серйозні проблеми з руками і ногами
Нова "побочка" у коронавіруса. Фото: колаж "Сьогодні"
Нова "побочка" у коронавіруса. Фото: колаж "Сьогодні"

Згідно з новим дослідженням, запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з COVID-19.

Про це повідомляє видання The Mirror.

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Деталі дослідження

У Британському журналі дерматології опублікували дослідження, яке провели за допомогою 50 учасників із запаленням пальців ніг. Вчені виявили, що організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем деяких аутоантитіл.

Які симптоми?

Симптоми можуть з'явитися у вигляді обмороженого запалення і почервоніння на руках і ногах. Іноді це може тривати місяцями.

Зазначається, що запалення розвивається протягом тижня або чотирьох тижнів після зараження і може привести до набухання або зміни кольору пальців рук та ніг.

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Почервоніння пальців. Фото: Getty
Почервоніння пальців. Фото: Getty

Що кажуть експерти?

Доктор Чарльз Кассіус заявив, що епідеміологія і клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені і опубліковані. Однак, за його словами, мало що відомо про патофізіологію.

Експерти додали: потрібно зберігати пильність, навіть якщо ви двічі прищеплювалися від коронавірусу.

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Новий побічний ефект від боротьби з коронавірусом. Фото: BBC
Новий побічний ефект від боротьби з коронавірусом. Фото: BBC

Інші побічні реакції у коронавіруса

  • Кровоносна система. При COVID-19 збільшується ризик виникнення порушень
  • згортання крові, що призводить до інсультів та набряку легенів
  • Серцево-судинна система. COVID-19 провокує розвиток аритмій, декомпенсацію серцевої діяльності і навіть виникнення інфаркту міокарда
  • Захворювання внутрішніх органів. У період захворювання COVID-19 видільна система людини за рахунок кисневого голодування перестає справлятися зі своїми функціями, не відбувається детоксикація (очищення) крові. На цьому тлі розвиваються поліорганна недостатність і численні набряки тканин внутрішніх органів
  • Імунітет. У перехворілих на COVID-19 спостерігаються тривалі збої імунітету

Нагадаємо, раніше американські та ізраїльські вчені виявили новий побічний ефект від вакцини проти коронавірусу Pfizer. Цей препарат може негативно вплинути на роботу серця.

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