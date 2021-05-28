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Вакцинація від COVID-19. На яку "побочку" скаржаться українці найчастіше

28 травня, 12:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, в МОЗ назвали кількість українців, які скаржилися на побічні ефекти після щеплення

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусу. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Світлана Кіктієва, серед тих, кого вакцинували препаратом Covishield, найчастіше скаржилися на побічні ефекти жінки і чоловіки віком 31-45 років, серед вакцинованих AstraZeneca – жінки і чоловіки віком 61-72 роки.

Відео: Сьогодні

Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій становить 1436.

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Раніше ми повідомляли, що вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний неврологічний розлад.

Також нагадаємо, як безпечно вакцинуватися проти COVID-19 і уникнути побічних реакцій.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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