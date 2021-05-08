Як безпечно вакцинуватися проти COVID-19 і уникнути побічних реакцій

Жодних аналізів і обстежень перед вакцинацією по процедурі не потрібно. Однак і відповідальності за побічні ефекти виробники вакцини і медики не несуть

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Виробник вакцини і медики не несуть відповідальності за наслідки вакцинації. Хоч і ризики серйозних побічних реакцій після вакцинації проти COVID-19 – малі , їх можна звести до мінімуму ще більше.

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Як безпечно вакцинуватися від коронавірусу і що зробити перед прищепленням, розбирався "Сегодня"

Які робити аналізи та обстеження перед вакцинацією?

Жодних аналізів і обстежень перед вакцинацією. У МОЗ немає будь-яких рекомендацій про те, які аналізи треба пройти і на що перевіритися.

Також немає рад про складання тесту на антитіла до коронавірусу або ПЛР-тесту, щоб визначити, чи не хворий людина безсимптомно.

Всі ризики оцінює лікар на підставі анкети, яку заповнює пацієнт. Це стандартна форма опитувальника, яка видається перед прищепленням будь-якою вакциною.

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/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Всього в ній сім питань. Наприклад, потрібно вказати, чи були раніше ускладнення після інших вакцин, які є хронічні хвороби і чи є розлади кровотворення. У тому числі у формі треба вказати ім'я, прізвище і свої контакти.

Цю анкету потрібно заповнити в пункті щеплення. Там же вимірюють температуру і тиск і лікар опитує на алергічні реакції. Якщо у людини лихоманка – вакцинацію перенесуть.

Після уколу не можна йти з пункту щеплення. Доведеться почекати півгодини на випадок алергічної реакції. Якщо станеться анафілактичний шок, то у медиків є все необхідне, щоб надати допомогу.

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Зразок інформованої згоди перед вакцинацією

Що радять здавати і перевіряти лікарі?

Лікар-інфекціоніст Інна Андрусовіч радить все-таки зробити кілька аналізів.

Хоч і не доведено, що вакцина провокує тромбоз, ті, хто його боїться, може зробити коагулограму. Аналіз покаже, чи є проблеми зі згортанням крові.

"Якщо до початку вакцинації є якісь зміни в бік згущення крові, то не варто робити щеплення, а потрібно звернутися до свого терапевта або кардіолога і відновити реологію крові і тільки потім вакцинуватися. Тому що в наукових статтях з аналізами випадків тромбозів все зводиться до того, що у людей і до вакцинації були проблеми зі згортанням. Тому тут треба зважити всі за і проти. Якщо людина на антикоагулянтах, то кидати їхній прийом не можна", – каже Інна Андрусовіч.

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Якщо тест на антитіла покаже більше п'яти одиниць, то не рекомендується вакцинуватися і варто почекати, коли антитіла впадуть. За рекомендацією ВООЗ, якщо антитіл від 1 до 5, то рекомендується одна доза. Якщо менше 1, то проводиться повноцінна вакцинація.

Перед вакцинацією людина повинна відчувати себе повністю здоровим. Якщо є банальний нежить, підвищена температура – варто почекати, поки стан не покращиться, зазначає лікар.

За яких побічних реакцій звертатися до лікаря?

Якщо виникли будь-які побічні реакції – потрібно відразу звернутися до свого сімейного лікаря. Вся інформація про щеплення вноситься в медичну електронну систему. Тому сімейний лікар знає, якою вакциною прищепили пацієнта, серію цієї вакцини, строк дії тощо.

Щоб уникнути ризиків тромбозу, Державний експертний центр МОЗ радить негайно звертатися за медичною допомогою при ядусі, болі в грудях, набряку ніг і постійному болю в животі, раптовому початку сильного або постійного погіршення головного болю або помутніння зору через кілька днів після вакцинації, появі синців на шкірі (крім місця вакцинації) або петехій.

Найчастіше зустрічаються такі реакції на вакцину:

почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль у м'язах або суглобах;

збільшення лімфатичних вузлів;

нудота;

стомлюваність;

безсоння.

Симптоми можуть тривати кілька днів. Якщо стан погіршується, то варто звертатися до лікаря.

Нагадаємо, через те, що вакцинація в Україні йде дуже повільно, тому президент Володимир Зеленський поставив завдання – більшість українців повинні отримати щеплення до Дня Незалежності, 24 серпня.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу