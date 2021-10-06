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Відео дня. У Києві не встигають приймати "швидкі" в COVID-лікарню

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 12:23
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Перша бригада медиків стояла в черзі майже 5 годин
Черга з хворими COVID-19 в Києві
Черга з хворими COVID-19 в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

В Олександрівській лікарні Києва автомобілі швидкої допомоги з пацієнтами, які хворіють коронавірусом, змушені були стояти по кілька годин біля приймальні.

Про це повідомив Київ Оперативний .

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"На вулиці вже давно глибока ніч, але це не заважає стояти в черзі в Олександрівську лікарню автомобілів швидкої допомоги. У черзі стоять лише хворі із середньою тяжкістю COVID. Важких пропускають без черги і одразу в реанімацію", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ пояснили, чому росте захворюваність

Раніше ми повідомляли, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання COVID-19.

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"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків зростатиме", – заявив міністр.

Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID-19.

"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільше передається від людини до людини. Ці цифри не мають нас лякати, якщо у нас буде зростати кількість щеплень. Якщо буде зростати, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.

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