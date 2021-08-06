Пожежі у Греції: Україна відправить на допомогу 100 вогнеборців

Зеленський доручив Кабміну організувати відправку до Греції найближчим часом українських пожежників на допомогу грецьким колегам

Володимир Зеленський пообіцяв допомогу Греції у боротьбі з пожежами / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів ухвалити рішення про надання допомоги Греції в боротьбі з пожежами, які охопили країну.

Про це він повідомив у четвер увечері в Twitter.

Зеленський розраховує, що уряд вже в п'ятницю, 6 серпня, ухвалить рішення про відправку до Греції 100 українських пожежників зі спорядженням.

"Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу", – написав президент.

Зазначимо, у Греції в умовах найсильнішої за останні 30 років спеки лісові пожежі охопили передмістя грецької столиці. Напередодні кілька сотень людей змушені були тікати від вогню, який поширювався за лічені хвилини.

Зараз влада заявила, що контролює ситуацію, однак місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулиці, оскільки небо затягнуте щільним димом від пожеж.

Нагадаємо, на минулих вихідних у Греції було зафіксовано 46 лісових пожеж.

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з турецьким президентом Реджепом Таъпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з пожежами в Анталії і Мармарисі та пообіцяв допомогу Туреччині від України – минулої п'ятниці туди вилетів спеціальний літак ДСНС.

Минулого тижня турецькі курорти значно постраждали у результаті лісових пожеж, влаштованих паліями.