Україна допоможе Туреччині в боротьбі з пожежами – у п’ятницю вилітає літак

Володимир Зеленський пообіцяв допомогу Реджепу Ердогану з пожежами / колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з пожежами в Анталії і Мармарисі, та пообіцяв йому допомогу від України.
Про це він повідомив у Twitter.
Наша країна у п’ятницю, 30 липня, відправить у Туреччину пожежний літак.
"Висловив своєму другові – президенту Реджепу Таїпу Ердогану щирі співчуття у зв'язку з масштабними пожежами. Україна надасть усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час", – написав президент.
Нагадаємо, Туреччина вже дві доби бореться з вогнем на популярному серед українців курорті Анталія. Влада підтвердила інформацію про перших загиблих – у вогні згоріли три людини.
Через день після початку масштабних лісових пожеж на турецькому курорті Анталія аналогічна ситуація склалася на іншому курорті Туреччини – на бірюзовому березі в Мармарисі. Тут вогонь впритул підходить до готелів на узбережжі.
Цього тижня потерпав від лісових пожеж й італійський курорт Сардинія. Тут евакуйовано понад тисячі людей. Були повідомлення про згорілі будинки і загиблих тварин.