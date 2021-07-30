Україна допоможе Туреччині в боротьбі з пожежами – у п’ятницю вилітає літак

Володимир Зеленський в розмові в Ердоганом висловив співчуття турецькому народу в зв'язку з масштабними пожежами в курортному регіоні

Володимир Зеленський пообіцяв допомогу Реджепу Ердогану з пожежами / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з пожежами в Анталії і Мармарисі, та пообіцяв йому допомогу від України.

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Про це він повідомив у Twitter.

Наша країна у п’ятницю, 30 липня, відправить у Туреччину пожежний літак.

"Висловив своєму другові – президенту Реджепу Таїпу Ердогану щирі співчуття у зв'язку з масштабними пожежами. Україна надасть усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час", – написав президент.

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Нагадаємо, Туреччина вже дві доби бореться з вогнем на популярному серед українців курорті Анталія. Влада підтвердила інформацію про перших загиблих – у вогні згоріли три людини.

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Через день після початку масштабних лісових пожеж на турецькому курорті Анталія аналогічна ситуація склалася на іншому курорті Туреччини – на бірюзовому березі в Мармарисі. Тут вогонь впритул підходить до готелів на узбережжі.

Цього тижня потерпав від лісових пожеж й італійський курорт Сардинія. Тут евакуйовано понад тисячі людей. Були повідомлення про згорілі будинки і загиблих тварин.