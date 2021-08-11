Пожежі у Туреччині: українські вертольоти врятували Бодрум від вогню (відео)

Українські пожежники допомагають Туреччині гасити лісові пожежі. В ніч з 10 на 11 серпня екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" допомогли повністю ліквідувати загоряння в районі Дерекьой, що в 15 км від курортного Бодрума. Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

У компанії відзначили, що контроль за польотами здійснювала спеціальна група від міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Інші вертольоти, крім українських, в цій операції не були задіяні.

"Силами тільки чотирьох вертольотів авіакомпанії в ніч з 10 на 11 серпня були ліквідовані лісові пожежі в районі населеного пункту Дерекьой провінції Мугла. Під час проведення операції було здійснено 84 скидання води загальною масою 252 тонни. Забір води здійснювався з Егейського моря", – йдеться в повідомленні.

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Українці провели унікальну операцію

Як відомо, чотири вертольоти авіакомпанії "Українські вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи президента України надати допомогу в гасінні пожеж, і базуються в аеропорту міста Стамбул.

Для виконання завдань з пожежогасіння біля Бодрума вчора був здійснений 1,5-годинний переліт, після чого на світанку екіпажі повернулися до Стамбула.

Операції з пожежогасіння вночі в умовах гірської місцевості проводяться в Європі вперше.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що рятувальники ліквідували більшість лісових пожеж.

Виявилося, що пожежі у Туреччині влаштували курдські екстремісти. Вони похвалилися "диверсійними атаками" на турецькі туристичні регіони, щоб покарати уряд.