Святковий парад може підмочити: прогноз погоди на 24 серпня (карта)

У Києві 24 серпня обіцяють грозу / Фото: Колаж: Сьогодні
У вівторок, 24 серпня грози із заходу просунуться на північ, обіцяють грім і блискавки і в столиці України, де заплановано військовий парад до Дня Незалежності.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
У Києві 24 серпня утримається тепла погода, але також обіцяють грозу. Температура становитиме близько 25-27 градусів.
Погода у регіонах
У вівторок опадів не обіцяють у областях східного, південного регіонів і центру, а ось захід продовжить заливати, поширяться грози і на північ країни. При цьому температура скрізь залишиться цілком комфортною.
- На півночі прогнозують 25-27 градусів. У Житомирській, Чернігівській та Київській областях обіцяють грози, в Сумській поки буде сухо.
- На заході знову похолодає до 19-21 градуса. Трохи тепліше буде лише в Закарпатській області – до +22. При цьому весь регіон продовжать заливати грозові дощі.
- У центрі 24 серпня без опадів, температура в цьому регіоні буде 26-28 градусів.
- На сході сьогодні мінлива хмарність, але як і раніше без дощів. Температура в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях – 27-29 градусів.
- На півдні 24 серпня температура в Миколаєві, Херсоні, Одесі та окупованому Криму – 27-29 градусів. У цьому регіоні всюди буде сухо.
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