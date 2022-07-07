Прем'єр Ірландії Міхал Мартін приїхав до Києва – що він побачив (відео)

Міхал Мартін відвідав Україну. Фото: Олексій Кулеба, колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Республіки Ірландія Міхал Мартін відвідав Україну у середу, 6 липня. Він побував у Бородянці, Бучі та Ірпені, котрі зруйнували російські окупанти.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Мартін побачив на власні очі руйнування внаслідок бомбардувань та атак під час вторгнення російських окупантів.

Також прем'єр висловив слова підтримки Україні у цей непростий час:

"У 21 столітті побачити таке зло – дуже важко для усвідомлення. Ця війна має припинитися. Ми маємо залишатися з Україною та бути солідарними з народом. Багато років піде на те, щоб місцеві жителі могли подолати та впоратися з цим болем. Я думаю, що ми в Європі та у всьому Європейському союзі маємо дуже сильно підтримувати народ України. Тому що все це дуже шокує", – сказав Мартін.

Раніше ми розповідали, що президент Молдови Майя Санду прибула з неанонсованим візитом до Києва 27 червня. Інформацію про візит та зустріч з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили в адміністрації Санду.

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Також прем'єр-міністр Великої Британії знову приїхав до столиці України до президента Володимира Зеленського.

Крім того, у Києві перебував з візитом міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який прибув до України, щоб обговорити те, що відбувається наразі на східному фронті нашої країни і зрозуміти, яку допомогу може надати ще Сполучене Королівство.