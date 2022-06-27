Санду несподівано приїхала до Києва

Президент Молдови зустрінеться з Зеленським

Майя Санду зустрінеться з Володимиром Зеленським / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Молдови Майя Санду прибула з неанонсованим візитом до Києва 27 червня. Інформацію про візит та зустріч з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили в адміністрації Санду, повідомляє УНІАН.

Планується, що Санду відвідає столичні передмістя – Бучу, Ірпінь та Бородянку, які сильно постраждали від російської агресії та військових злочинів.

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Про намір відвідати Київ Майя Санду заявила ще 24 червня. За її словами, візит планується, але подробиці вона повідомить, коли буде підтверджено всі необхідні моменти.

Прессекретар адміністрації Зеленського Сергій Никифоров тоді сказав, що якщо цей візит відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше у західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Росія вирішила напасти на Молдову для відкриття другого фронту проти України. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи можливе захоплення армією РФ Кишинева і чи є реальною загроза вторгнення в нашу країну з боку сусідньої держави.

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Влада Молдови оцінила свої можливості для ведення ефективної війни, і з'ясувалося, що молдавська армія не може чинити опору армії великих країн. У цьому квітні зізналася президент Молдови Майя Санду під час свого виступу до 30-річчя створення Генштабу Національної армії.