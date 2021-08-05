Вигадав "Путін – х**ло". Білецький розповів про одного із затриманих з "Нацкорпусу"

Глава Нацкорпуса розповів, що затриманий за підозрою в рекеті в Харківській області Сергій Величко придумав відому кричалку про Путіна

Андрій Білецький розповів про затриманого у Харкові соратника із ультрас / колаж "Сьогодні"

Один із затриманих під час спецоперації СБУ із затримання злочинного угруповання в Харківській області, представник "Нацкорпусу" Сергій Величко (позивний "Чилі") є автором відомої кричалки харківських ультрас "Путін – х**ло".

Про це заявив засновник полку "Азов", колишній нардеп і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у відеозверненні в Telegram.

Білецький стверджує, що Величко зовсім не учасник злочинного угруповання і після того, як повернувся з війни на Донбасі, нібито "займався молоддю та спортом".

"Цей лідер "злочинного угруповання" – це Сергій Величко псевдо "Чилі" – один із лідерів українського фанатського харківського руху, учасник активний київського і харківського майданів. Той, кого заочно знає кожен українець, бо це той самий хлопець, який придумав загальнонаціональну кричалку "Путін – х**ло", – зазначив глава "Нацкорпусу".

За словами Білецького, саме Величко зібрав харківських ультрас, які в березні-квітня 2014 року "протистояли харківській руській весні".

Крім того, Сергій Величко також брав участь у війні з Росією на Донбасі і був у розвідці.

5 серпня Служба безпеки в Харківській області викрила діяльність потужного злочинного угруповання. Під час спецоперації було затримано майже 50 осіб, вилучено зброю та боєприпаси. Як виявилося – облаву спецназ влаштував на представників "Нацкорпусу".

У спецслужбі заявили, що затримані займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця. Більш того, злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міськради.

Ми також писали, що в Києві компанія побила чоловіка, а потім один із хлопців погрожував Нацкорпусом, ножем і пістолетом.

А в грудні минулого року в Харкові "Нацкорпус" увірвався на сесію райради. Вони виступили проти призначення голови ради.