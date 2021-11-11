Приїхали вимикати електрику. На Харківщині обстріляли бригаду обленерго

У Харкові обстріляли бригаду обленерго із пневматичної зброї. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області в селі Рокитне обстріляли бригаду обленерго. Працівники приїхали за адресою, щоб вимкнути електроустановки споживача, який самовільно під'єднався.

Про це повідомляють Telegram-канали ХарківLife і ВІХА.

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Коли працівники вийшли з авто, чоловік відкрив по них вогонь із пневматичної зброї. Одного з працівників поранило в руку.

Справою зайнялася поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

Із правопорушником працюють дізнавачі. Він може отримати до 5 років обмеження волі за статтею "Хуліганство".

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Подробиці інциденту

Інформація до поліції надійшла 10 листопада близько 10:15. Конфлікт із працівниками Харківобленерго виник у власника будинку, який приїхали від'єднувати від електрики.

Господар чинив опір, не давав доступу до електроприладів, щоб припинити електропостачання. Потім вистрілив із пневматичної зброї та поранив працівника.

По медичну допомогу постраждалий не звертався.

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У Києві обстріляли працівників "Київавтодору"

У квітні в Києві під час поточного ремонту Залізничного шосе та Військового проїзду чоловік стріляв у працівників "Київавтодору". Невідомий на білому автомобілі марки Renault розпочав словесний конфлікт.

"Зрештою відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людях. Поранення отримав механізатор фрези. З місця інциденту нападник втік" , – йдеться у повідомленні.

Незабаром його заарештували.

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