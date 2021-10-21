Додаток "Вдома" оновився: які тепер діють правила для українців

Додаток "Вдома" вніс зміни для українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Додаток "Вдома" змінює своє призначення. Тепер воно не відслідковуватиме геолокацію, а через 72 години буде скасовано.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Які зміни з'явилися в додатку "Вдома"?
Українці, які повертаються з-за кордону, і іноземці, які прибувають у нашу країну, і не мають сертифікату про вакцинацію, зобов'язані показати працівникові прикордонної служби активований додаток "Вдома".
Інакше – українців відправляти на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді на територію України.
Для реєстрації в додатку "Вдома" або на офіційному порталі потрібно вказати такі дані:
- прізвище, ім'я, по батькові
- серія і/або номер паспорта
- місце самоізоляції
- засоби зв'язку (номер телефону)
Протягом 72 годин до вищевказаних даних має підтягнутися результат ПЛР або тесту на антиген.
Якщо будь-який із тестів покаже негативний результат, застосунок "Вдома" можна видаляти. У випадку ж позитивного результату варто діяти за розробленими рекомендаціями, тобто – подзвонити своєму сімейному лікарю.
Що буде, якщо тест на коронавірус не здали?
Якщо ви не здали тест після перетину кордону, то через 72 години додаток деактивується, а інформація автоматизовано передається до правоохоронних органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням в місці самоізоляції.