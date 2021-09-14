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Поліція все бачить. Як українці обманюють застосунок "Вдома"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 вересня, 16:25
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Українці хитрують, щоб не йти на двотижневу самоізоляцію, однак ці махінації все одно бачать і фіксують правоохоронці
У МОЗ розповіли, як українці порушують режим самоізоляції. Колаж "Сьогодні"
У МОЗ розповіли, як українці порушують режим самоізоляції. Колаж "Сьогодні"

В Україні є кілька механізмів для відстеження контактних із хворими на COVID-19 людей. Один з них – застосунок "Вдома", проте українці часто намагаються обдурити систему.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net.

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Як обманюють застосунок?

За словами Кузіна, українці найчастіше використовують такі методи:

  • людина завантажує застосунок, але не натискає кнопку "активувати";
  • користувач завантажує і активує програму, але потім її видаляє.

Однак ці схеми не приносять користі, каже санлікар, оскільки інформація все одно потрапляє у Нацполіцію.

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Кузін додав, що є й інша проблема: сімейні лікарі не завжди рекомендують або не контролюють завантаження застосунку тими, кому потрібна самоізоляція.

"Це величезна проблема, особливо у випадках, коли людина прийшла на прийом, здала тест, пішла, а через 5-6 год після візиту є результат. Проконтролювати в дистанційному форматі завантаження застосунку майже неможливо", - пояснив санлікар.

Як працює програма "Вдома"?

Застосунок "Вдома" призначений для перевірки самоізоляції українців з підтвердженим діагнозом COVID-19.

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Функціонал програми:

  • Підтвердження місця самоізоляції з визначенням геолокації.
  • Фотопідтвердження перебування в місці самоізоляції.
  • Екстрений виклик на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України.
  • Запланований функціонал для моніторингу розвитку симптомів.

Нагадаємо:

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