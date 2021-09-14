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Використають техніку. Як МОЗ стежитиме за дотриманням карантину

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 вересня, 13:58
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Українська влада розповіла, як контролюватиме, скільки людей не використовують маски і не дотримуються соціальної дистанцій у торгових центрах
Для спостереження за українцями в ТРЦ встановлять спеціальні камери. Колаж "Сьогодні"
Для спостереження за українцями в ТРЦ встановлять спеціальні камери. Колаж "Сьогодні"

В українських торгових центрах встановлять спеціальні камери, щоб контролювати дотримання карантину. Це станеться, коли в країні введуть жорсткіші обмеження.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net.

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За словами Кузіна, якщо ситуація з коронавірусом продовжить погіршуватися, влада частіше приїжджатиме з перевірками в регіони. Крім того, чиновники проводитимуть виїзні засідання комісії ТЕБ та НС.

"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", – сказав санлікар.

Яким областям загрожує посилення карантину?

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За даними МОЗ, станом на 14 вересня усі області перебувають у "зеленій зоні" карантину. Однак уже в шести регіонах показники вищі за норму:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє низка карантинних заборон у навчальних закладах Києва.

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