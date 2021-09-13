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Кабмін змінив правила карантину для "жовтої" і "червоної" зон – ЗМІ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 вересня, 19:15
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В Україні ось-ось стане суворішим карантин, але обмеження торкнуться не всіх українців – кому можна буде без проблем ходити в кафе і магазини
Багато українців навіть не відчують обмежень. Колаж "Сьогодні"
Багато українців навіть не відчують обмежень. Колаж "Сьогодні"

Україна з сьогоднішнього дня повинна була перейти в "жовту зону" карантину, але через юридичні формальності цього не сталося. Кабінет міністрів прийняв з доопрацюванням зміни до постанови №1236 про карантин. Йдеться про нові обмеження для "жовтої" і "червоної" зон карантину.

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, пише ZN.UA.

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Зазначається, що текст постанови поки не оприлюднили.

Напередодні сьогодні відбулася селекторна нарада в Кабміні, на якій обговорили пропозиції МОЗ про зміни в карантинні правила.

Згідно з рішенням уряду, обмеження "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади господарювання, в яких колектив і відвідувачі мають один з документів:

  • ковід-сертифікат про повну вакцинацію;
  • дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест;
  • довідку про перенесений протягом останніх декількох місяців коронавірус.

"Жовта зона"

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Що забороняється зараз:

  • проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;
  • робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;
  • здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
  • проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
  • розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
  • відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
  • проведення планових операцій;
  • відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Читайте більше в нашому матеріалі про посилення карантину, що передбачає ще й "червона зона" і як буде ходити транспорт.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

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Також нагадаємо, з 1 вересня діє низка карантинних заборон у навчальних закладах Києва.

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