Україна на порозі "жовтої зони": що забороняється і хто отримає поблажки"

Більшість карантинних обмежень не стосуватимуться вакцинованих українців

В Україні планують змінити правила карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з приходом осені погіршується ситуація з коронавірусом. У зв'язку з цим в країні можуть ввести "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в регіонах, де найгірші показники щодо коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

"Сьогодні" розповідають, які обмеження можуть ввести вже найближчим часом і які "поблажки" зроблять для вакцинованих.

Коли посилять карантин

Реклама

Міністерство охорони здоров'я подало до Кабінету міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки, щоб підсилити карантинні обмеження. Крім цього, Кабмін планує переглянути правила адаптивного карантину в "жовтих" і "червоних" зонах.

Нові правила уряд може затвердити вже цього тижня, але вони набудуть чинності тільки через сім днів. Міняти обмеження, що діють в різних зонах, не будуть, але вакциновані отримають безліч поблажок.

"Жовта зона"

Що забороняється зараз?

проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Реклама

З інформації вище випливає, що зараз у "жовтій зоні" передбачені обмеження щодо заповнення культурних закладів, спортзалів і кінотеатрів. За даними РБК-Україна, Кабмін може дозволити їм не виконувати цю умову, якщо у них буде щеплений персонал і вони прийматимуть у себе вакцинованих відвідувачів.

У "жовтій зоні" поблажки поширюватимуться навіть на тих, у кого поки тільки одна доза щеплення.

Який відсоток вакцинованих потрібен для того, щоб продовжити роботу без обмежень – 80 чи 100, це поки обговорюється. Схожі норми уряд вже затвердив для навчальних закладів.

Реклама

За інформацією видання від джерел в Кабміні, з 1,3 млн співробітників освітніх закладів першу дозу отримали лише 44%, а другу – 34%. Попри це, вводити обов'язкові щеплення для них уряд не планує.

"Червона зона"

У Кабміні схиляються до того, що ресторани, ТРЦ та всі ті заклади, які повинні були закритися за старими правилами, зможуть продовжити роботу за умови вакцинації персоналу та обслуговування тільки щеплених відвідувачів.

У "червоній зоні" одна доза вакцини вже не підійде – ні для персоналу, ні для відвідувачів. Який відсоток співробітників повинен бути щеплений – поки під питанням.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні у додатку "Дія".

Паралельно в уряді розмірковують над паперовою формою сертифіката для тих, хто не володіє смартфонами, а також над варіантом довідки для людей, що мають серйозні протипоказання до вакцинації.

Що стосується умов для "червоного" рівня, то до них слід готуватися на жовтень-листопад. Тоді, за оцінкою МОЗ, Україна може почати "червоніти".

Читайте також:

Доктор Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом

Як працюватимуть школи та транспорт

За словами міністра, в "жовтому" рівні обмежень для роботи громадського транспорту не буде.

Щодо освітніх установ, то Ляшко сказав, що згідно з нормами такі школи працюватимуть офлайн, якщо 80% педагогів вакциновані проти коронавірусу. Якщо ця норма не дотримана, то школа переходить в онлайн-режим.

Якщо в регіоні встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, то відвідувати навчальні заклади заборонено всім, крім вихованців дитсадків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів шкіл за умови, що в закладі вакциновано не менше 80% персоналу.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє низка карантинних заборон у навчальних закладах Києва.