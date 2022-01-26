"Це вже давно визнано". Український сайт оскандалився через "російський" Крим

Український сайт показав карту України без Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні спалахнув новий скандал через зображення України без тимчасово окупованого Криму. Тільки цього разу помилка на карті була усвідомленою – сайт для репетиторських послуг repetitors.info "відірвав" Крим від України, назвавши це "принциповою позицією".

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

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"Будь-що буває, іноді криворукі дизайнери можуть здивувати. Іноді це помилка чи неуважність. Але не цього разу", – написав Стерненко.

Активіст розповів, що у компанії підтвердили, що знають про помилку на карті і заявили, що зобразили Україну без півострова спеціально.

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"Крим зараз у складі Росії, тому він і відображається (не у складі України. – Ред. ). Це вже давно визнано, з 14-го року вони оголосили свій "суверенітет", – сказала російськомовна операторка.

Не перший скандал

За останній рік це не перший випадок, коли Крим відривають від України на картах: