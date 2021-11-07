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BlaBlaCar потрапив у скандал через рекламу з картою України без Криму – всі деталі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 листопада, 15:42
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Таке оголошення висвічується у Google. У компанії прокоментували інцидент
Компанія потрапила у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
Компанія потрапила у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

Компанія BlaBlaCar потрапила у скандалу через те, що в рекламі не вказала на карті тимчасово окупований Росією Крим. Таке оголошення висвічується у Google.

Про це повідомив Олександр Остапа на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі

Як розповів очевидець, у Google йому висвітилася реклама BlaBlaCar українською мовою. Там була намальована карта, в якій був відсутній окупований Крим.

"BlaBlaCar, а чий Крим? Цікаво, що ще ніхто про це не говорив", – написав Остапа.

Українці обурені

У коментарях під постом багато хто став обурюватися цією ситуацією. Деякі люди вимагали звернутися до пресслужби компанії та отримати коментар.

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Що говорять у BlaBlaCar?

Пізніше Остапа опублікував коментар пресслужби компанії. Як розповів представник BlaBlaCar, це була помилка і наразі з'ясовується, звідки реклама могла з'явитися.

"Звичайно, український офіс BlaBlaCar ніколи не зробив би такої реклами, це суперечить позиції нашої компанії", – сказано у заяві.

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