Ухвалений другий закон судової реформи: що чекає Вищу раду правосуддя

Згідно з новим законом, буде створена Етична рада і з'являться дисциплінарні інспектори

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №5608 з "пакету судової реформи" щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВСП.

Створення Етичної ради

Новим законом створюється Етична рада, до якої увійдуть шість осіб. Вона допомагатиме перевіряти кандидатів до Вищої ради правосуддя і її чинний склад на відповідність критеріям професійної етики і доброчесності.

До неї увійдуть троє суддів або суддів у відставці (за пропозицією Ради суддів) і три міжнародних експерти. Наступні склади Етичної ради формуватимуться з трьох суддів (суддів у відставці) та по одному члену від Ради прокурорів, Ради адвокатів і від Національної академії правових наук.

Члени Ради повинні успішно пройти кваліфікаційне оцінювання і мати:

бездоганну ділову репутацію;

високі професійні та моральні якості, які відповідають критеріям професійної етики і доброчесності;

досвід роботи не менше 15 років зі здійснення судочинства або адвокатської або прокурорської діяльності, або наукової діяльності в області права.

Етична рада вважається повноважною у випадку затвердження в її складі не менше чотирьох членів.

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Вирішальне слово буде за міжнародними експертами

Рішення Етичної ради вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів ради.

Депутати прийняли також поправку до закону, яка надає міжнародним експертам вирішальну роль в ухваленні рішень Ради. Для прийняття рішення необхідно, щоб його підтримали два міжнародних експерти. Якщо голоси розділяться навпіл, проводиться повторне голосування. Якщо знову паритет – перевага буде у рішення, яке підтримали міжнародні експерти.

Створюється Служба дисциплінарних інспекторів

Інспектори діятимуть незалежно від Вищої ради правосуддя, ось тільки керуватиме ними представник ВСП. Членами служби за підсумками конкурсів будуть люди, які мають вищу юридичну освіту і стаж у сфері права не менше 15 років, з яких не менше 8 років – на посадах судді, прокурора або адвоката.

Дисциплінарні інспектори повинні будуть проводити попередню перевірку дисциплінарних скарг, аналізувати матеріали дисциплінарних справ, збирати інформацію, документи, готувати проєкти постанов і рішень дисциплінарної палати і ВСП в рамках дисциплінарного провадження стосовно судді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Рада підтримала пропозиції Зеленського щодо судової реформи – йдеться про закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.