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Грозовий захід і спекотний схід: прогноз погоди на 4 серпня (карта)

4 серпня, 06:15

Юлія Безпечна

Найкомфортніша температура як і раніше у західних областях, але в середу там знову гримітиме і блискатиме

В Україні знову зійшлися грози та спека. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 4 серпня, грози несподівано пересунуться зі східної частини України на захід, але прохолодніше не стане, а на півдні і сході збережеться справжня спека.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в середу буде досить комфортно. У столиці обіцяють 25-27 градусів і ніяких опадів.

Погода в регіонах

Найкомфортніша температура як і раніше зберігається в західних областях, але сьогодні їх знову заливатиме.

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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Новини "Сьогодні" також повідомляли, що сильний град зупинив рух на трасі Одеса-Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи із будинків.

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