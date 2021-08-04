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Грозовой запад и жаркий восток: прогноз погоды на 4 августа (карта)

4 августа, 06:15

Юлия Безпечная

Самая комфортная температура по-прежнему в западных областях, но в среду там снова будет грохотать и блистать

В Украине снова сошлись грозы и жара. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 4 августа, грозы неожиданно переместятся с восточной части Украины на запад, но прохладней не станет, а на юге и востоке сохранится настоящая жара.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в среду будет достаточно комфортно. В столице обещают 25-27 градусов и никаких осадков.

Погода в регионах

Самая комфортная температура по-прежнему сохраняется в западных областях, но сегодня их снова будет заливать.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Новости "Сегодня" также сообщали, что сильный град остановил движение на трассе Одесса-Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

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