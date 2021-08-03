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Сильный ветер срывал крыши, а дождь заливал авто. В Украине бушевал ураган (видео)

3 августа 2021 11:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По Украине пронесся настоящий ураган, который натворил немало бед в Одесской и Николаевской областях

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Сильный град остановил движение на трассе Одесса-Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", ледяные шары сыпались с неба в селе Кучугран Одесской области. Ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что где-то на трассе не было видно дороги.

А в Первомайске Николаевской области шквальный ветер снес крышу со здания суда. В воздух поднялись сотни документов.

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Как бумага разлетается по улице, снял очевидец. Сотрудникам учреждения пришлось самостоятельно выкачивать воду, которая залила крышу.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области разбушевалась непогода. В городе Первомайск началась гроза и мощный ливень.

Также напомним, в Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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