В Украине бушевали ливни и грозы. Пострадали шесть областей

В Украине бушевала непогода, люди остались без света. Фото: УНИАН
Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 августа оказался обесточенным 129 населенных пунктов.
Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, без света остались люди в шести областях, а именно:
- Сумская – 60 населенных пунктов;
- Черкасская – 25 населенных пунктов;
- Одесская – 18 населенных пунктов;
- Черниговская – 14 населенных пункта;
- Днепропетровская – 6 населенных пунктов;
- Киевская – 6 населенных пунктов;
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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Ранее мы сообщали, что в Николаевской области разбушевалась непогода. В городе Первомайск началась гроза и мощный ливень.
Также напомним, в Киеве 20 июля снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".
Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев