В Украине бушевали ливни и грозы. Пострадали шесть областей

Непогода продолжает бушевать в стране. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине бушевала непогода, люди остались без света. Фото: УНИАН

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 августа оказался обесточенным 129 населенных пунктов.

Реклама

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в шести областях, а именно:

Сумская – 60 населенных пунктов;

Черкасская – 25 населенных пунктов;

Одесская – 18 населенных пунктов;

Черниговская – 14 населенных пункта;

Днепропетровская – 6 населенных пунктов;

Киевская – 6 населенных пунктов;

Читайте также:

В Украине стало прохладней: где будет комфортнее всего 3 августа (карта)

Реклама

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области разбушевалась непогода. В городе Первомайск началась гроза и мощный ливень.

Также напомним, в Киеве 20 июля снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев