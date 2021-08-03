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В Украине бушевали ливни и грозы. Пострадали шесть областей

3 августа 2021 7:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода продолжает бушевать в стране. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине бушевала непогода, люди остались без света. Фото: УНИАН

В Украине бушевала непогода, люди остались без света. Фото: УНИАН

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 августа оказался обесточенным 129 населенных пунктов.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в шести областях, а именно:

  • Сумская – 60 населенных пунктов;
  • Черкасская – 25 населенных пунктов;
  • Одесская – 18 населенных пунктов;
  • Черниговская – 14 населенных пункта;
  • Днепропетровская – 6 населенных пунктов;
  • Киевская – 6 населенных пунктов;

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области разбушевалась непогода. В городе Первомайск началась гроза и мощный ливень.

Также напомним, в Киеве 20 июля снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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