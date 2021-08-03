В Україні вирували зливи і грози. Постраждали шість областей

Негода продовжує бушувати в країні. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

В Україні вирувала негода, люди залишились без світла. Фото: УНІАН

Через сильні пориви вітру, дощ і грозу в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів.

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Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в шести областях, а саме:

Сумська – 60 населених пунктів;

Черкаська – 25 населених пунктів;

Одеська – 18 населених пунктів;

Чернігівська – 14 населених пунктів;

Дніпропетровська – 6 населених пунктів;

Київська – 6 населених пунктів;

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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині розбушувалася негода. У місті Первомайськ почалася гроза і сильна злива.

Також нагадаємо, у Києві 20 липня знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, в результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення опинилася столична станція метро "Позняки".

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