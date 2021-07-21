Прохолода і зливи: прогноз погоди на 21 липня (карта)

На сході та півдні України в середу все ще буде по-справжньому спекотно, але лити буде й там

У середу, 21 липня, дощі поливатимуть без перебільшення всю Україну. Температура повітря на більшій частині країни значно знизиться – до 23-25 градусів, але в кількох областях збережеться спека.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві знову прогнозують рясні зливи, зате настала довгоочікувана прохолода – у столиці у вівторок буде 21-23 градуси. Аналогічна погода буде і в інших північних областях.

У центрі України також обіцяють істотні опади, а температура в різних областях коливатиметься від 22 до 25 градусів.

Свіжо і мокро буде і в західних областях, там температура повітря становитиме в середньому 22-24 градуси і так само будуть лити дощі.

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А ось на сході і півдні України в середу все ще буде по-справжньому спекотно, проте й зливи у цих регіонах синоптики теж обіцяють.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів нам у інтерв'ю, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він розкрив секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

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