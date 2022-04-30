Прострочені СOVID-сертифікати залишатимуться в "Дії", але є нюанс

Люди, які евакуювалися до безпечніших регіонів країни або за кордон, зможуть довести, що пройшли вакцинацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відтепер СOVID-сертифікати, в яких закінчився термін дії, залишатимуться в "Дії", але будуть недійсними. Раніше вони зникали із застосунку.

Про це повідомила в Telegram Мінцифра.

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Оновлення в "Дії"

Як зазначили в міністерстві, оновлення створено для того, щоб вся історія вакцинації від COVID-19 залишилася в смартфоні.

"Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внутрішні переселенці в Україні зможуть продовжити свій статус ВПО ще на шість місяців онлайн.

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