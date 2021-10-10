Прямо на пішохідному переході в Краматорську: поліцейські збили жінку з дитиною

У Краматорську на переході поліція збила жінку з дитиною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Краматорську в суботу, 9 жовтня, поліцейські збили жінку з дитиною на пішохідному переході.

Про це пише Краматорськ 24 в Facebook.

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Інцидент стався в районі супермаркету БУМ. За інформацією очевидців, дитина не постраждала, але сильно злякалась.

На відео видно, що постраждала жінка не може встати навіть зі сторонньою допомогою.

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Швидка допомога збила чоловіка на пішохідному переході

ДТП сталося о 14:45 на трасі Київ – Чоп поблизу села Солонка. 64-річний водій карети швидкої допомоги Peugeot Boxer збив 33-річного жителя Нового Роздолу.

В результаті аварії пішохід отримав травми та його госпіталізували в лікарню.

На відео в мережі видно, що чоловік переходив дорогу на зелене світло по пішохідному переходу. За попередньою інформацією, він не почув сирени швидкої і від удару його відкинуло на кілька метрів.

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Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за "порушенням правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий строк.

Найчастіші причини ДТП в Україні

Порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості. Недотримання дистанції. Порушення правил проїзду перехресть. Управління транспортом в стані сп'яніння.

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