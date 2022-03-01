Просто під обстрілами. З початку війни у Чернігові народилося дві трійні

Діти народилися просто під час обстрілів міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни Росії проти України у Чернігові народилося дві трійні. Востаннє у Чернігівському пологовому трійня народжувалася три роки тому, а тут відразу дві за кілька днів.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

24 лютого чернігівка Анна стала мамою трьох дівчаток. Разом із ними жінка шостий день перебуває у бомбосховищі. Емілія, Олівія та Меланія почали дихати самі.

"Ми пролежали до вечора, дівчатка були в реанімації – в інтенсивній терапії, ввечері вже сказали, що все, вже сирени по місту, треба негайно ховатися", – розповіла Анна Березинець, мама трійнят.

Реклама

Анна Березинець зі своїми доньками. Фото: Суспільне

Другу трійню 26 лютого народила дівчина із Ніжина.

Велика рідкість

Трійні природні, які самостійно зачаті, а не шляхом штучного запліднення – велика рідкість.

Реклама

"Двійнят багато, по 50-60 на рік, а трійня три роки тому була одна", – говорить головний лікар Чернігівського пологового будинку.

У відділенні інтенсивної терапії перебуває ще одна дитина. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень, до бомбосховища її транспортувати не можуть. Тому разом з батьками дитина у постійній небезпеці.

Як працює пологовий будинок у війну

Народжують усі жінки на першому поверсі пологового, просто у коридорі. Якщо обстріли у Чернігові посиляться і буде загроза для жінок – вагітні народжуватимуть у бомбосховищі.

28 лютого у бомбосховищі пологового будинку перебувало 30 жінок. Вагітних і вже тих, хто народив. Частину з них вже виписали, каже головлікар. Запевняє, у медичному закладі усього вистачає для його безперебійної роботи. Годують дівчат гречаним супом, варенням та чаєм.

Раніше ми писали: