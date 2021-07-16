Пукач не впевнений, що Гонгадзе мертвий – що ще довічно засуджений розповів в інтерв'ю

Колишній начальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС України, генерал-лейтенант, Олексій Пукач , Засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе , вважає, що вирок йому винесли несправедливий і невідповідний правовим нормам. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай в її програмі "Ходять чутки" .

Як зазначив Пукач, йому повинні були інкримінувати "тяжкий злочин", але замість цього, звинуватили в "особливо тяжкому", який з'явився в пізнішій редакції кримінального кодексу.

"Крім того, довічне ув'язнення дають за умисне вбивство з корисливих мотивів, а в мене не тільки користі, у мене мотиву немає", – говорить він.

Також генерал розповів, що Гонгадзе був "найманцем, мародером і іноземним шпигуном, за яким стежив КДБ".

"У Гонгадзе був брат близнюк. І хто з них насправді загинув, досі не відомо", – говорить Пукач.

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Він також зазначає, що кілька судмедекспертиз не могли визначити причину смерті Гонгадзе, поки на експертів не розпочався політичний тиск.

"Мене звинуватили в тому, що я його душив ременем. Але всі знають, що я ремені ніколи не носив. В суді є всі документи, є список свідків. Але їх ніхто не опитував" , – сказав в Пукач наприкінці інтерв'ю.

Олексій Пукач був затриманий в 2009 році за підозрою у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, в 2013 році був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення. 2 липня 2021 року Верховний суд відхилив касаційні скарги Пукача і остаточно затвердив вирок – довічне позбавлення волі .

Крім того, суд позбавив його звання генерал-лейтенанта МВС, зобов'язав виплатити 500 тисяч гривень в якості компенсації моральної шкоди Мирославі Гонгадзе і її з Георгієм донькам.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлений труп. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали журналісту. Датою смерті журналіста вважається 17 вересня 2000 року. У березні 2016 року пройшли похорони Гонгадзе на території Церкви Миколи Набережного.