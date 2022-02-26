"Путін лютує": у РФ закінчуються ракети та зброя

У Путіна закінчується його головна зброя. Колаж "Сьогодні"

Військо окупантів з кожним днем слабшає не лише на фронті, а й у тилу: у Росії закінчуються ракети, патрони, щодня величезні фінансові втрати. Про це написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко .

За його словами, вночі була нарада президента РФ Володимира Путіна на Уралі з бізнесменами-олігархами.

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"Заздалегідь було знайдено та пристріляно всі укріплення з боку України. Тактичного плану не було. Цитую: "У нас все було по ходу подій". Сподівалися все взяти за 1-4 дні", – пише депутат.

Він зазначив, що Путін обговорював фінансові втрати – нібито війна коштує Росії 20 млрд доларів на день.

"Путін лютує. Був упевнений, що це буде легка прогулянка. Ракет мало. Достатньо дня на три-чотири. Їх бережуть. Зброї нема. Тульський завод та інші два заводи (олігарха) Ротенберга не можуть виконати замовлення на зброю. Ґвинтівки та кулі. Фізично. Зброї не вистачає. Наступну зброю реально отримати через три-чотири місяці. І те – немає сировини. Раніше постачання було зі Словенії переважно Фінляндії та Німеччини. Їх нині заблокували", – каже Гончаренко.

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За його словами, Путін з олігархами обговорив, що якщо Україна вистоє 10 днів, то доведеться сідати за стіл переговорів, бо не вистачає ані грошей, ані зброї, ані ресурсів.

"Проблеми у Росії з аеропортами. Нема безпілотників. Дуже засмучені втратою колони під Харковом та 200 людей загинуло. Втрати з їхнього боку серйозні. Цитата: "Зустріли запеклий опір супротивника". Вони шоковані. Завдання: вистояти ще дев'ять днів", – резюмував нардеп.

Ще один нардеп Федір Веніславський підтверджує твердження Гончаренка, що Росія має великі проблеми з резервами.

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"За даними нашої розвідки, ще до початку війни (вторгнення) вони мали обмежений запас крилатих і балістичних ракет, якими вони нині обстрілюють мирне населення. Сьогодні я отримую інформацію від друзів із РФ, що закінчується запас ракет. У них навіть немає зброї для нових угруповань... Ще одна гарна новина із РФ. За повідомленням моїх друзів, сьогодні на Уралі злочинець Російської Федерації Путлер збирав своїх найбагатших людей із погрозами, щоб вони не виїжджали з Росії та не панікували", – сказав депутат.

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

Більше того, у районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.