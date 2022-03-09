Путіну бояться доповідати про провали армії РФ в Україні – Bellingcat

Путіну не доповідають про ганьбу армії РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Оточення президента РФ Володимира Путіна не доповідає йому повну інформацію про війну на території України. Він не знає про провали російської армії, бо йому про це бояться розповідати.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у ефірі телемарафону UAРазом.

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За його словами, Путін перебуває в інформаційному вакуумі. За даними розслідувача, президенту РФ бояться говорити про більшість поразок і провалів.

"Якщо подивитися на сьогоднішні події, коли провалів набагато більше (ніж під час обстрілу Маріуполя у 2015 році, – ред.), то я певен, що про них не повідомляється. До Путіна не доходить повна картина провалу", – стреврджує Грозєв.

Водночас, він розповів, що внутрішні джерела все більше готові ділитися інформацією.

"Зокрема, вони вчора поділилися тим, коли Путіна поінформували, що вісім ракет (із тих, яких уже немає в російському запасі) було вистрілено у Вінницю, то президент РФ сказився. Адже раніше йому повідомляли, що ці ракети дуже цінні. Тому я думаю, що щось доходить, але більшість ховають від нього", – додав журналіст.

За його словами, інформація про те, що 100% українців негативно ставляться до окупантів, найімовірніше, не доходить до нього. Йому просто бояться про це повідомляти.

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Олігархи можуть влаштувати протести

Христо Грозєв наголошує, що у Росії є еліта, яка незадоволена тим, що відбувається. Навіть для багатьох людей з оточення Путіна, не включеного до мілітарі-списку, ця війна була несподіванкою.

"У них, звичайно, буде мотивація щось змінювати, використовуючи невдоволення людей, яке з’явиться, коли матері зрозуміють, що вже тисячі, а не сотні їхніх синів мертві. А ми вже чекатимемо на протести, які будуть спонсоровані олігархами", – зазначив журналіст.

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