П'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції

З ОПЗЖ вийшли ще п'ять нардепів / Фото: Колаж: Сьогодні

На позачерговому засіданні парламенту п'ять народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" вийшли із фракції. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко

Заяви на вихід зі складу фракції подали:

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Валерій Гнатенко

Ігор Кісільов

Олександр Лукашев

Володимир Мороз

Наталія Приходько

Також Антон Яценко вийшов із фракції "Батьківщина".

15 березня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. А ще депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.

РНБО призупинила діяльність низки партій

20 березня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".

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Верховна Рада ще вивчає рішення Ради національної безпеки щодо припинення діяльності партій, які мають зв'язки з Росією.