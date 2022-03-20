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РНБО призупинила діяльність низки політичних партій — Зеленський

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20 березня, 02:55
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До списку увійшли, зокрема, "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія"
Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців.

Звернення з'явилося на каналі глави держави в Telegram.

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Що казав Зеленський?

  • Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
  • Швейцарія підтримала санкції проти Росії, які застосував Європейський Союз. Також до них направлено прохання, щоб усі швейцарські компанії, які ще не полишили російський ринок, зробили це негайно. Щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро російській військовій машині на вбивства наших людей. Щоб усі винні у війні проти України не могли насолоджуватись життям у Швейцарії, нерухомістю у Швейцарії, банками у Швейцарії.
  • Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90 відсотків. Місцями передова просто завалена трупами російських солдатів.
  • В суботу працювали вісім гуманітарних коридорів. Вдалося врятувати 6 тисяч 623 людини.
  • Через обстріли окупантів не вдалося забрати людей з Бородянки Київської області. З Бервиці, Бучі, Богданівки евакуювали українців до Броварів. З Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька і Рубіжного Луганської області забирали людей до Бахмута.
  • Вдалося виїхати і більш ніж 4 тисячам маріупольців у Запоріжжя. На жаль, не вдалося доставити гуманітарний вантаж у міста Херсонської області. Російські війська заблокували рух нашої колони.
  • Підписано указ про відзначення державними нагородами України 161 захисника. З них 40 – посмертно. І указ про присвоєння звання Герой України 12-ти військовослужбовцям. 8-ми з них – посмертно. Також нагороджено бійців КОРДу.

Путін висунув шість умов для зустрічі з Зеленським

У Туреччині ведуть підготовку до можливих переговорів президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Тут знають і умови, за яких військовий злочинець із Москви погодиться поговорити з лідером України. Тільки ось поки що питання, чи піде на ці умови Київ. Їх назвав журналістам речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Перше, що за словами прессекретаря Реджепа Тайіпа Ердогана вимагає від Зеленського господар Кремля – відмова України від Криму та Донбасу.

"Здебільшого обговорюються шість тем. Перша – це нейтралітет України, тобто її відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та гарантії взаємної безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає "деназифікацією". По-четверте, усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні. Зрозуміло, що було досягнуто певного прогресу за першими чотирма статтями переговорів, що продовжуються, поки що рано говорити про повну згоду або про те, що угода ось-ось буде підписана. Пункти 5 і 6 – це питання статусу Донбасу та Криму. Вимоги російської сторони про визнання анексії Криму та двох так званих республік на Донбасі неприйнятні з точки зору України та міжнародної спільноти, є думки, що про них можна домовитися за різними формулами", – сказав Ібрагім Калин.

За словами представника Туреччини, Зеленський готовий розпочати переговори без жодних умов. А ось Путін вважає, що позиції для переговорів на рівні керівництва ще не закриті.

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