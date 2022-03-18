Атакуючи Україну, Росія знищить усі свої здобутки і повернеться до "лихих 90-х" – Зеленський

РФ платить високу ціну за агресію проти України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія через напад на Україну перекреслить усі свої здобутки минулих десятиліть і повернеться в "лихі 90-ті".

"Окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. Я впевнений, що, атакуючи нас, вони знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підніматись, – як кажуть, у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави", – заявив Володимир Зеленський у відеозверненні 18 березня.

За його словами, такою буде для Росії ціна війни проти України.

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"Це для них буде падінням, болісним падінням. І вони це відчують – навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів. Несправедлива й агресивна війна завжди має високу ціну для агресора", – заявив глава держави.

Україні потрібна зброя

Володимир Зеленський зазначив, що російські війська продовжують підлі обстріли українських мирних міст і сіл:

"Львів, Київ та область, Житомирщина, Сумщина, Харків та область, Чернігів, міста Донбасу – Сєверодонецьк, Краматорськ, наш Маріуполь... Ракетні удари, авіабомби, "Гради". Настільки, наскільки можемо, збиваємо російські ракети. Знищуємо їхні літаки та гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї. Передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але в нас є мета, чиста й справедлива, – захистити наших людей, нашу державу".

Він пообіцяв "ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам" про необхідність надання Україні передової зброї.

Західна підтримка

Президент зазначив що в нього "насичений переговорний день":

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"Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії. Шарль Мішель, президент Європейської ради. Великий друг України – премʼєр-міністр Великої Британії Джонсон".

За його словами, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС.

"Також домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Тим, хто за кордоном і всередині нашої держави. І домовилися про новий "макрофін" – ще 300 млн євро для України. На додачу до тих, щодо яких уже було ухвалене рішення", – сказав Зеленський.

Також обговорюється наступний пакет санкцій проти Росії:

"Достатньо вагомий. Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати".

Гуманітарні коридори

"На сьогодні погоджені гуманітарні коридори в Сумській, Донецькій та Харківській областях. Суми, Конотоп, Тростянець, Лебедин, Краснопілля, Велика Писарівка. З блокадного Маріуполя до Запоріжжя – це особливо складно. Окупанти роблять усе, щоб ускладнити рух людей і не допустити український гуманітарний вантаж у місто. Це відвертий терор. Але ми намагаємося, ми робимо все можливе. Вдалося врятувати з Маріуполя вже понад 35 тисяч людей", – сказав глава держави.

Також Зеленський заявив про складну ситуацію на Харківщині:

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"Окупанти не полишають намагань знищити наше місто Ізюм. Знущаються з людей у Балаклії. Наша команда робить усе, щоб організувати робочий гуманітарний коридор у ці міста й доставити харчові продукти, воду, медикаменти".

Війна Росії в Україні 18 березня