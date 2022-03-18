Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Атакуючи Україну, Росія знищить усі свої здобутки і повернеться до "лихих 90-х" – Зеленський

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 15:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
РФ платить високу ціну за агресію проти України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія через напад на Україну перекреслить усі свої здобутки минулих десятиліть і повернеться в "лихі 90-ті".

"Окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. Я впевнений, що, атакуючи нас, вони знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підніматись, – як кажуть, у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави", – заявив Володимир Зеленський у відеозверненні 18 березня.

За його словами, такою буде для Росії ціна війни проти України.

Реклама

"Це для них буде падінням, болісним падінням. І вони це відчують – навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів. Несправедлива й агресивна війна завжди має високу ціну для агресора", – заявив глава держави.

Україні потрібна зброя

Володимир Зеленський зазначив, що російські війська продовжують підлі обстріли українських мирних міст і сіл:

"Львів, Київ та область, Житомирщина, Сумщина, Харків та область, Чернігів, міста Донбасу – Сєверодонецьк, Краматорськ, наш Маріуполь... Ракетні удари, авіабомби, "Гради". Настільки, наскільки можемо, збиваємо російські ракети. Знищуємо їхні літаки та гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї. Передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але в нас є мета, чиста й справедлива, – захистити наших людей, нашу державу".

Він пообіцяв "ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам" про необхідність надання Україні передової зброї.

Західна підтримка

Президент зазначив що в нього "насичений переговорний день":

Реклама

"Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії. Шарль Мішель, президент Європейської ради. Великий друг України – премʼєр-міністр Великої Британії Джонсон".

За його словами, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС.

"Також домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Тим, хто за кордоном і всередині нашої держави. І домовилися про новий "макрофін" – ще 300 млн євро для України. На додачу до тих, щодо яких уже було ухвалене рішення", – сказав Зеленський.

Також обговорюється наступний пакет санкцій проти Росії:

"Достатньо вагомий. Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати".

Гуманітарні коридори

"На сьогодні погоджені гуманітарні коридори в Сумській, Донецькій та Харківській областях. Суми, Конотоп, Тростянець, Лебедин, Краснопілля, Велика Писарівка. З блокадного Маріуполя до Запоріжжя – це особливо складно. Окупанти роблять усе, щоб ускладнити рух людей і не допустити український гуманітарний вантаж у місто. Це відвертий терор. Але ми намагаємося, ми робимо все можливе. Вдалося врятувати з Маріуполя вже понад 35 тисяч людей", – сказав глава держави.

Також Зеленський заявив про складну ситуацію на Харківщині:

Реклама

"Окупанти не полишають намагань знищити наше місто Ізюм. Знущаються з людей у Балаклії. Наша команда робить усе, щоб організувати робочий гуманітарний коридор у ці міста й доставити харчові продукти, воду, медикаменти".

Війна Росії в Україні 18 березня

  • У кількох містах України сьогодні вранці були чутні вибухи.
  • Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.
  • Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.
  • Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.
  • Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставлення гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти