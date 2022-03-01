Зеленський: Ракети РФ у Харкові – це відвертий терор

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

"Харків. Удар крилатою ракетою в найбільшу площу Європи – площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок, народе України. Український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами, у багатьох сенсах навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на картах, але точно не в душі.Тепер все змінилося, після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода, ракети, що вцілила в площу Свободи – обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста, це терор проти Харкова. На площі не було військової цілі, як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії, ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор. Після цього Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", – сказав очільник держави.

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Зеленський додав, що цей удар по Харкову є військовим злочином, є державним тероризмом Російської Федерації.

"Після такого Росія – це держава терорист, очевидно, і має бути офіційно", – сказав він.

Президент закликав усі держави світу негайно та дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вона має понести відповідальність.

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Обстріл Харкова