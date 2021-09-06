Разумков залишається. Арахамія спростував інформацію про його звільнення

Арахамія: Коли буде питання по Разумкову, точно вийдемо або зробимо спільний брифінг. (На фото зліва Дмитро Разумков, праворуч Давид Арахамія) Колаж: "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливу відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Немає у нас жодних ані подань, ані обговорень усередині фракції (про можливу відставку Разумкова – ІФ)... Коли буде питання щодо Разумкова, точно вийдемо або зробимо спільний брифінг",– сказав Арахамія на брифінгу.

Арахамія також нагадав, що Разумков отримав це крісло завдяки фракції Слуга народу і якщо будуть якісь непорозуміння, то вони будуть міняти спікера.

"Я нагадую, що пан Разумков делегований на крісло спікера від фракції "Слуга народу". І коли у нас будуть із ним непорозуміння, то ми вийдемо і скажемо про це – і будемо міняти пана спікера. Станом на сьогодні такої інформації немає – у нас нормальні робочі відносини", – доповнив Арахамія на брифінгу в понеділок увечері.

"Моя робота мені подобається" – Дмитро Разумков про звільнення

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не збирається звільнятися зі своєї посади. Про це він сказав на пресконференції.

Журналіст у своєму запитанні зазначила, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Разумков нібито розпускає чутки про свою відставку.

"Щодо відставки, то я не збираюся у відставку і тому немає сенсу мені розпускати жодні чутки... Моя робота мені подобається, сподіваюся, роблю її ефективно. Я її робитиму доти, доки мені це довірить український народ", – сказав Разумков.

Чи будуть дострокові вибори

Підстав для розпуску Верховної Ради немає. Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу.

"У статті 90 Конституції України чітко передбачено підстави дострокового припинення президентом України повноважень Верховної Ради України, серед яких є і несформована коаліція. Сьогодні коаліція є, і думаю, що з цим ні у кого не виникає питань ", – підкреслив Разумков.

Конституція України передбачає такі підстави для дострокового припинення повноважень парламенту:

протягом одного місяця не сформовано коаліцію;

протягом 60 днів з дня відставки Кабінету Міністрів не сформовано новий склад уряду;

неможливо провести пленарне засідання протягом 30 днів однієї чергової сесії.

Нагадаємо, конфлікт інтересів. Разумков розповів, що не так з законом про олігархів.

Також Разумков запропонував відправити Арестович спікером в "Талібан". Буде там корисним.