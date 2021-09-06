Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

Буде там корисним. Разумков запропонував відправити Арестович спікером в "Талібан"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 вересня, 21:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спікер парламенту відповів на пропозицію, перейняти досвід афганців по інтеграції в НАТО
Олексію Арестовичу запропонували вирушити в якості радника в рух "Талібан" / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Олексію Арестовичу запропонували вирушити в якості радника в рух "Талібан" / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував спікеру української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу (ТКГ) і раднику глави Офісу президента Олексію Арестовичу відправитися в якості радника в рух "Талібан". Такою була його реакція на пропозиції Арестовича перейменувати України в "Русь-Україну" і скористатися досвідом афганців по інтеграції в НАТО.

Реклама

Таку різку заяву Дмитро Разумков зробив в ефірі програми " Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Читайте також:

"Останній раз коментую пана Арестовича. Може йому тоді поїхати радником чогось в Талібан, щоб вони, більш досвідчені й освічені, може поділилися своїм досвідом з ним там? Може він буде там корисним", – заявив спікер українського парламенту.

Читайте також:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти