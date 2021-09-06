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Будет там полезным. Разумков предложил отправить Арестовича спикером в "Талибан"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 сентября, 21:43
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Спикер парламента ответил на предложение, перенять опыт афганцев по интеграции в НАТО
Алексею Арестовичу предложили отправиться в качестве советника в движение "Талибан" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Алексею Арестовичу предложили отправиться в качестве советника в движение "Талибан" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил спикеру украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу отправиться в качестве советника в движение "Талибан". Такова была его реакция на предложения Арестовича переименовать Украины в " Русь-Украину" и воспользоваться опытом афганцев по интеграции в НАТО.

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Такое резкое заявление Дмитрий Разумков сделал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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"Последний раз комментирую пана Арестовича. Может быть ему тогда поехать советником чего-нибудь в Талибан, чтобы они, более опытные и образованные, может поделились своим опытом с ним там? Может быть он будет там полезным", – заявил спикер украинского парламента.

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