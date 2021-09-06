Конфликт интересов. Разумков рассказал, что не так с законом об олигархах

Спикер Верховной Рады поведал о специальной комиссии, которая и должна выявлять олигархов

Дмитрий Разумков не хочет заниматься определением олигархов / Коллаж "Сегодня"

Независимая комиссия при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), выбранная на конкурсной основе, может определять, кто в Украине подпадает под закон "Об олигархах".

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Об этом рассказал в эфире программы Хард с Влащенко на телеканале "Украина 24" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я выступаю против нормы в законопроекте 5599 об СНБО, так как считаю, что, согласно Конституции, СНБО не должен этим заниматься, так как это консультативный, совещательный орган. Сейчас в законопроекте существует конфликт интересов... У нас существуют два субъекта, на которые будет распространяться данный закон: один – власть, другой – крупные бизнесмены. Я, как власть, должен принимать решение, кто из них попадает под определение "олигарх". А гипотетически должен быть в стороне от процесса. И они, и мы. Это должен делать независимый орган, независимые эксперты, которые не будут зависеть от меня как от председателя ВР и не будут зависеть от представителей крупного бизнеса", – отметил спикер.

Разумков рассказал, что соответствующие поправки подал, и там указано, что такая комиссия может работать при НАПК, чтобы не увеличивать бюджетные расходы. Работать на общественных началах и быть избранным на конкурсной основе с привлечением иностранных специалистов.