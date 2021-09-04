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"Банальное нарушение Конституции". Нардеп раскритиковал закон об олигархах

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
4 сентября, 09:51
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Алексей Гончаренко назвал законопроект №5599 "банальным нарушением Конституции"
Гончаренко опубликовал гневный пост в соцсетях. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko
Гончаренко опубликовал гневный пост в соцсетях. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Закон об олигархах, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, может быть использован для ограничения прав человека, давления на бизнес и шантажа СМИ.

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Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. По мнению нардепа, в документе "под якобы правильными вещами скрывается банальное нарушение Конституции".

"Есть такой законопроект президента #5599. И вот там под якобы правильными вещами, скрывается банальное нарушение Конституции. Это касается наделения президента и СНБО новыми непредвиденными ранее полномочиями, ограничения прав человека в зависимости от имущественного состояния, опосредованного введения цензуры в СМИ. Предлагается, чтобы решение о признании лица олигархом принималось Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины. При этом кто конкретно подпадает под новое довольно размытое определение – до сих пор непонятно. Получается, что даже обычные бизнесмены в опасности, это факт", – пишет политик.

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Как отметил Гончаренко, все эксперты сходятся во мнении, что в законопроекте "сроки как в юридическом тумане". И это уже сейчас держит все отрасли в страхе и напряжении, "ведь кто сегодня олигарх будут решать конкретные люди чуть ли не по своему желанию".

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По его словам, "особенно здесь досталось сфере медиа, которую очевидно будут жестко цензурировать".

"Этот закон пригодится власти в случае, чтобы зачистить медиапространство под свои нужды, давить на бизнес, шантажировать СМИ и диктовать свои условия, но пока это все красиво прикрывается громкой борьбой с болезненной проблемой украинского общества", – считает нардеп.

Гончаренко также выразил уверенность, что этот закон необходимо направить на проверку в Венецианскую комиссию, "чтобы снять все вопросы".

Кого могут признать олигархом

Олигархом определяется человек, который:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
  • стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);
  • если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Также напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине в последнее время появились новые олигархи.

Все, что нужно знать о деолигархизации – читайте в нашем материале Деолигархизация – для кого опасен закон Зеленского и чего от него ожидать.

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