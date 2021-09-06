Буде там корисним. Разумков запропонував відправити Арестович спікером в "Талібан"

Олексію Арестовичу запропонували вирушити в якості радника в рух "Талібан" / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував спікеру української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу (ТКГ) і раднику глави Офісу президента Олексію Арестовичу відправитися в якості радника в рух "Талібан". Такою була його реакція на пропозиції Арестовича перейменувати України в "Русь-Україну" і скористатися досвідом афганців по інтеграції в НАТО.

Таку різку заяву Дмитро Разумков зробив в ефірі програми " Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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"Останній раз коментую пана Арестовича. Може йому тоді поїхати радником чогось в Талібан, щоб вони, більш досвідчені й освічені, може поділилися своїм досвідом з ним там? Може він буде там корисним", – заявив спікер українського парламенту.