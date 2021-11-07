Рекорд з магнітних бур у листопаді: що робити метеозалежним (відео)

П'ять магнітних буру листопаді! Рекордна кількість. І сьогодні очікуємо найсильнішу! Багато хто в ці дні скаржиться на погане самопочуття. Кореспондент "Сьогодні" Анжеліка Брушневська шукала відповідь – чи справді магнітні бурі можуть впливати на людей.



Олені не потрібно дізнаватися прогноз з магнітних бур.

"Прямо зранку почнеться головний біль, бажання спати, але при цьому заснути не можеш, бо дуже болить голова", – каже метеозалежна Олена Дружиніна.

"Дуже погано на магнітні бурі реагують люди з супутніми патологіями особливо із серцево-судинною та нервовою системою", – розповідає лікар Віктор Сидоренко.

Що таке – магнітні бурі? За поясненням учених, у всьому винне сонце. На його поверхні відбуваються спалахи. У цей час вивільняється безліч електричних частинок, що долітають до Землі.

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Так і виникає ця буря. Але магнітне поле не лише захищає нашу планету від космічного радіаційного впливу, а й синхронізується із організмом людини.

"У магнітного поля землі є вся ця ритміка, на якій працює і людина. Коли йде магнітна буря, ця ритміка збивається", – каже лікар геологічних наук Михайло Орлюк.

Що робити метеозалежним

Лікарі пояснюють: людський організм звик до певних умов, а коли відбувається магнітна буря, вони змінюються. Підтримати себе у такий період дуже важливо, кажуть медики.

"Висипатися, не переїдати, і якщо можна не вживати сигарети та алкоголь, бо саме ці шкідливі звички впливають на адаптаційні можливості організму", – додає лікар Віктор Сидоренко.

Найкраще – відвідати лікаря, який порадить препарати, які полегшують самопочуття у цей період. Але насправді далеко не завжди магнітні бурі впливають так на організм. Іноді люди просто списують на них свій поганий настрій.

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Вчені провели експеримент. Сказали групі людей, що днями станеться магнітна буря. У призначений день люди скаржилися на головний біль і взагалі на погіршення самопочуття. Інша група людей про це нічого не знала і нічого не помітила. Справді, того дня жодної магнітної бурі не було.

Незважаючи на негативний вплив на самопочуття, магнітні бурі можуть бути корисними! Для здорових людей.

"Магнітна буря – це як магнітний масаж. Може давати такий певний струс певним ритмам, щоб вони тримали свою робочу частоту", – каже Михайло Орлюк.

А для тих, кому справді погано під час магнітних бур, вчені зробили прогноз. За останніми даними, тиждень тому на сонці сталися потужні спалахи, але цього разу магнітні бурі будуть слабкими. На 4-5 балів із 9. Так що на самопочутті це позначиться не надто. І весь листопад має бути спокійним.

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