Рекорд по магнитным бурям в ноябре: что делать метеозависимым (видео)

Пять магнитных бурь в ноябре! Рекордное количество. И сегодня ожидаем – сильнейшей! Многие в эти дни жалуются на плохое самочувствие. Корреспондент "Сегодня" Анжелика Брушневская искала ответ – действительно ли магнитные бури так могут влиять на людей.



Елене не нужно узнавать прогноз по магнитным бурям.

"Прямо с утра начнется головная боль, желание спать, но при этом заснуть не можешь, потому что сильно болит голова", – говорит метеозависимая Елена Дружинина.

"Очень плохо на магнитные бури реагируют люди с сопутствующими патологиями особенно с сердечно-сосудистой и нервной системой", – рассказывает врач Виктор Сидоренко.

Что же такое – магнитные бури? По объяснению ученых, во всем виновато солнце. На его поверхности происходят вспышки. В это время высвобождается уйма электрических частиц, долетающих до Земли.

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Так и появляется эта буря. Но магнитное поле не только защищает нашу планету от космического радиационного воздействия, но и синхронизируется с организмом человека.

"У магнитного поля земли есть вся эта ритмика на которой работает и человек. Когда идет магнитная буря эта ритмика сбивается", – говорит доктор геологических наук Михаил Орлюк.

Что делать метеозависимым

Врачи объясняют: человеческий организм привык к определенным условиям, а когда происходит магнитная буря, они меняются. Поддержать себя в такой период очень важно, говорят медики.

"Высыпаться, не переедать и если возможно не употреблять сигареты и алкоголь, ибо именно эти вредные привычки влияют на адаптационные возможности организма", – добавляет врач Виктор Сидоренко.

Лучше всего – посетить врача, который посоветует препараты, облегчающие самочувствие в этот период. Но на самом деле далеко не всегда магнитные бури так влияют на организм. Иногда люди просто списывают на них свой плохой настрой.

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Ученые провели эксперимент. Сказали группе людей, что на днях произойдет магнитная буря. В назначенный день люди жаловались на головную боль и вообще на ухудшение самочувствия. Другая группа людей ничего об этом не знала и ничего не заметила. В самом деле, в тот день никакой магнитной бури не было.

Несмотря на негативное влияние на самочувствие, магнитные бури могут быть полезны! Для здоровых людей.

"Магнитная буря – это как массаж магнитный. Может давать такое определенное сотрясение определенным ритмам, чтобы они держали свою рабочую частоту", – говорит Михаил Орлюк.

А для тех, кому действительно плохо во время магнитных бурь, ученые сделали прогноз. По последним данным, неделю назад на солнце произошли мощные вспышки, но на этот раз магнитные бури будут слабыми. На 4-5 баллов из 9-ти. Так что на самочувствии это скажется не слишком. И весь ноябрь должен быть спокойным.

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