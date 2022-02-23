Режим НС: хто не зможе виїхати з України та чи закриють рух між областями

Федір Веніславський пояснив, хто не зможе покинути країну / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 24 лютого можуть ввести режим надзвичайного стану. Він передбачає низку обмежень, серед яких заборона виїзду з території країни для певних категорій осіб, а також можливість запровадження комендатської години.

Детальніше про те, які обмеження можуть ввести, розповів представник президента в КСУ Федір Веніславський під час спілкування з журналістами у ВР, яке транслював телеканал Україна 24.

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За його словми, законом про запровадження надзвичайного стану передбачено цілу низку обмежень, частина з яких є в указі президента.

Хто не зможе виїхати з України

НС передбачає особливий порядок в'їзду-виїзду з території, де встановлений правовий режим надзвичайного стану.

"Що це означає? Це означає, що з території України може бути введено певні особливості виїзду. Військовозобов'язаним, призовникам без згоди центрів комплектування залишати територію або змінювати місце проживання не можна. Тобто за кордон їм буде заборонено виїзд", – пояснив Веніславський.

Також це дозволяє прикордонникам, СБУ обмежувати в'їзд на територію України тих осіб, в'зд яких становитиме загрозу.

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Чи обмежать рух між областями

За його словами, якщо буде більш реальна загроза безпеці, буде прийнято рішення про обмеження руху транспортних засобів, їх перевірку, про перевірку документів у людей. Тобто за потреби, будуть вводитися і обмеження на рух громадян між областями.

Для чого забороняти масові заходи

Влада побоюється, що шляхом масових зібрань, можуть розхитати ситуацію в деяких регіонах України.

"Цей указ (про запровадження режиму НС. – Ред.) має на меті запобігти тим загрозам, яких на сьогоднішній день ще немає, але вони можуть мати місце. В тому числі і диверсійні акти, і розпалювання ворожнечі, створення масових безпорядків. Тому цим указом пропонується заборона страйків", – зазначив представник президента в КСУ.

Чи будуть обмеження в діяльності ЗМІ

В указі президента про запровадження НС в Україні є пункт про регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, а також заборону роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування. Однак, за словами Веніславського, це жодним чином не вплине на діяльність українських телеканалів та медіа загалом.

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"Мається на увазі, що якщо якісь сепаратисти або якісь організовані групи осіб захочуть через різноманітні листівки, плакати чи відео- та аудіоролики розпалювати міжнаціональну, релігійну, етнічну ворожнечу, то ці інформаційні ресурси будуть блокуватися. Якщо ЗМІ не будуть порушувати такі обмеження і не транслюватимуть сепаратистські матеріали, то, звичайно, по відношенню до них ніяких заходів не вживатимуть", – пояснив Веніславський.

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