Надзвичайний стан: що зміниться для українців – інфографіка

На території країни діятиме низка обмежень, які можуть запроваджуватись за НС

У країні введуть надзвичайний стан / Фото: Reuters, Колаж "Сьогодні"

В Україні буде запроваджено надзвичайний станна всій території країни, проте рішення ще немає. Під час цього режиму діятиме низка обмежень.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Надзвичайний стан в країні запроваджується на 30 днів, проте термін може бути продовжено. Він передбачає обмеження права і свободи громадян, юридичних осіб, і навіть покладання на них додаткових обов'язків.

Заборони та обмеження у режимі надзвичайного стану

особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

заборона на проведення зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій, видовищних, спортивних та інших масових заходів;

заборона страйків.

/ Фото: Сьогодні

Загострення ситуації

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Через рішення Путіна президент США Джо Байден запровадив санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Президент США виступив із новим зверненням до нації, у якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не виконуватиме ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін. Однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму у Криму щодо входження до складу Росії.

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