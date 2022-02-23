Україна не виконуватиме ультиматум Путіна – Шмигаль

Очільник уряду зазначив, що з Україною весь світ і підтримка нашої держави безпрецедентна

Денис Шмигаль (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виконати ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін, неможливо.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

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Нагадаємо, однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму у Криму щодо входження до складу Росії. Також Путін вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО.

"Для незалежної, суверенної України й для мене, як прем’єр-міністра нашої держави, — це неможливо", – сказав Шмигаль.

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