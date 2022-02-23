Украина не будет выполнять ультиматум Путина – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выполнить ультиматум, который 22 февраля озвучил президент РФ Владимир Путин, невозможно.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Напомним, одним из требований хозяина Кремля было признание Украиной результатов псевдореферендума в Крыму о вхождении в состав России. Также Путин потребовал от Украины отказаться от вступления в НАТО.
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"Для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашего государства, это невозможно", — сказал Шмыгаль.
Путин признал "ЛДНР"
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.
- Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР".
- Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал разрыв дипломатических отношений с Россией отвечающим интересам государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с признанием Россией псевдореспублик "ЛДНР". В частности, президент рассказал, что он издал указ о призыве резервистов в особый период.