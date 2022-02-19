В Україні хочуть збільшити граничний вік бійців тероборони до 70 років

Чимало людей хочуть служити в теробороні, однак вік цього не дозволяє

Вік можуть збільшити до 70 років/Фото: колаж: "Сьогодні"

Заступник командувача сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко заявив, для того, щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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За словами Сергія Собко, деякі люди хочуть і мають сили служити в теробороні, однак не проходять за віком.

"Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 – до 65 чи до 70", — заявив Собко.

Для цього знадобиться вносити законодавчі зміни. Наразі бійцем тероборони може бути людина віком від 18 до 60 років.

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